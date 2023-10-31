نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء اليوم الثلاثاء 31-10-2023 في كأس الملك السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم السعودية، عبر محركات البحث جوجل عن تردد القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة ضد نظيره نادي الفيحاء في كاس خادم الحرمين الشريفين موسم 2023-2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة ضد نظيره نادي الفيحاء؟

تذاع أحداث مباراة اتحاد جدة ضد نظيره نادي الفيحاء عبر قناة SSC 2 السعودية الرياضية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2023-2024.

تردد قنوات ssc على عرب سات:

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

ما هو موعد مباراة اتحاد جدة ضد نظيره الفيحاء في كاس خادم الحرمين الشريفين؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره نادي الفيحاء مساء اليوم الثلاثاء 31 اكتوبر 2023، في الدور الستة عشر من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة السادسة إلا ربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة السابعة إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب المدينة المجمعةالرياضية المباراة المرتقبة بين نادي اتحاد جدة ضد نظيره نادي الفيحاء في دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.