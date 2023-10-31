نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة هروب أوسوريو من الزمالك.. أسرار وتفاصيل (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر الإعلامي أحمد شوبير حقيقة هروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن تدريب القلعة البيضاء وذلك عقب تغيبه عن مران يوم أمس الأحد الثلاثين من أكتوبر

حقيقة هروب أوسوريو من الزمالك

وفي تصريحات تلفزيونية أدلى بها شوبير عبر برنامج ملعب أون تايم المذاع عبر فضائية أون تايم سبورت قال أن الجميع فوجئ بغياب أوسوريو عن مران الفريق الأمر الذي آثار حالة من القلق داخل أروقة القلعة البيضاء.

وأضاف شوبير:" لكن تبين بعد ذلك أن المدرب قد حصل بالفعل على إذن من أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بالغياب عن المران والعودة اليوم الثلاثاء لقيادة التدريب بشكل طبيعي دون أي مشكلات".

وأنهى شوبير تصريحاته:" يجب حسم ملف أوسوريو لا يجب أن يفوز بكل المباريات حتى يبقى مدرب عظيم وفي الخسارة تردد الجماهير مقولة أنه لا يعرف إمكانيات اللاعبين لذلك يجب أن يتم الانتهاء من كل هذه المهاترات ومعرفة ما إذا كان سيبقى أم يرحل".

الزمالك يستعد لمواجهة زد

ويستعد الزمالك لمواجهة زد، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط.