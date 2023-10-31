نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة فيرمينيو.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام أبها اليوم الثلاثاء في كأس الملك السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر ماتياس يا يسلة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة نظيره ابها مساء اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، في دور الستة عشر من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة نظيره أبها في كأس خادم الحرمين الشريفين

في حراسة المرمي: إدوارد ميندي

في خط الدفاع: على مجرشي، روجيز إيبانيز، عبدالباسط هندي، عبدالله العمار

في خط الوسط: محمد المجحد، فرانك كيسيه، جابريل فيجا

في خط الهجوم: رياض محرز، روبرتو فيرمينو، آلان سانت ماكسيمين

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ابها في كاس خادم الحرمين الشريفين

تذاع أحداث مباراة الأهلي ضد ابها عبر قناة SSC sport 5 السعودية الرياضية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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