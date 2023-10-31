نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم موقع "دوت الخليج الرياضي " جدول مواعيد مباريات كأس مصر اليوم الثلاثاء، والذي يضم المباريات الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر

ومن المقرر ان تنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر لكرة القدم موسم 2023-2024.

وعلي أن تقام مباريات الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس مصر، من بداية اليوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر وحتى الجمعة 3 نوفمبر.

مواعيد مباريات كأس مصر

اتحاد الشرطة X ليفيلز – الساعة 2:30 ظهرا

الو ايجبت X إسكو – الساعة 2:30 ظهرا

النصر X اورانج – الساعة 2:30 ظهرا

مصر للتأمين X المعادي واليخت – الساعة 2:30 ظهرا

الطيران X المرج – الساعة 2:30 ظهرا

اللجنة الرياضية للتربية والتعليم X حلوان العام – الساعة 2:30 ظهرا

الانتاج الحربي X شبرا الخيمة البلاستيك – الساعة 2:30 ظهرا

العبور X القناطر الخيرية – الساعة 2:30 ظهرا

بهتيم X هليوبوليس – الساعة 2:30 ظهرا

الترسانة X البطل الاوليمبي – الساعة 2:30 ظهرا

مركز التنمية الشبابية بتلا X الصيد بالدقي – الساعة 2:30 ظهرا

تيم اف سي X حدائق الاهرام – الساعة 2:30 ظهرا

إيسترن كومباني X الإعلاميين – الساعة 2:30 ظهرا

الحمام X السلوم – الساعة 2:30 ظهرا

سبورتنج X المصرى بالسلوم – الساعة 2:30 ظهرا

ألعاب دمنهور‏ X سبورتنج كاسل – الساعة 2:30 ظهرا

مالية كفر الزيات X سمنود – الساعة 2:30 ظهرا

الصيد بالمحلة X مركز شباب بسيون – الساعة 2:30 ظهرا

كفر الشيخ‏ X مركز شباب قلين – الساعة 2:30 ظهرا

بني عبيد‏ X شربين – الساعة 2:30 ظهرا

المنصورة X السنبلاوين – الساعة 2:30 ظهرا

رأس البر X م ش منية سمنود – الساعة 2:30 ظهرا

بلبيس‏ X الشرقية – الساعة 2:30 ظهرا

المريخ X الرباط والأنوار‏ – الساعة 2:30 ظهرا

بورفؤاد X منتخب السويس – الساعة 2:30 ظهرا

الفيوم X توت عنخ امون – الساعة 2:30 ظهرا

الواسطى X بني سويف‏ – الساعة 2:30 ظهرا

أسمنت أسيوط X أبو تيج – الساعة 2:30 ظهرا

م ش مغاغة X شبان مسلمين أسيوط – الساعة 2:30 ظهرا

ديروط X القوصية – الساعة 2:30 ظهرا

وكان اتحاد الكرة، أجري قرعة الدور التمهيدي الأول لـ بطولة كأس مصر موسم 2024/2023، بمقر اتحاد الكرة لأندية دوري القسم الثاني المجموعة الثانية والقسم الثالث والرابع.