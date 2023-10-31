نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 31-10-2023 في كأس الملك السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام مساء اليوم الثلاثاء الموافق 31 من شهر أكتوبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل في إطار منافسات دور الستة عشر من عمر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم.

مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

التعاون ضد الوحدة، الساعة 2:15 عصرا بتوقيت القاهرة.

الاتحاد ضد الفيحاء، الساعة 4:45 عصرا بتوقيت القاهرة.

النصر ضد الاتفاق، الساعة 4:45 عصرا بتوقيت القاهرة.

الأهلي ضد أبها، الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة التعاون والوحدة في كأس الملك

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية؛ هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في موسمه الحالي 2023-2024