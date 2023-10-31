الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة صن داونز في الدوري الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة -

يختتم النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة صن داونز في الدوري الإفريقي.

كولر يسعى لتحقيق الفوز على صن داونز

يسعي مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تحقيق الفوز على صن داونز والتأهل إلى المباراة النهائية من البطولة.

يدخل النادي الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم في أحد فنادق القاهرة استعدادًا لمواجهة صن داونز في الدوري الإفريقي.

وخسر الأهلي من نظيره صن داونز بهدف دون رد ضمن مباريات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة صن داونز ضمن مباريات إياب دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد القاهرة.ج