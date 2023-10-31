شاهد.. التشكيل المثالي للجولة الخامسة من دوري نايل (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة -







كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن التشكيلة المثالية، لأفضل هدف، مدرب، ولاعب، للجولة الـ خامسة من دوري نايل.

التشكيل المثالي للجولة الخامسة من دوري نايل

وصرح أحمد شوبير عن ذلك عبر برنامجه "ملعب أون تايم"، المذاع على قنوات "اون تايم سبورتس"، قائلًا: " أفضل هدف حصل عليه علي الفيل لاعب فيوتشر، بنيامين بواتينج لاعب الاتحاد، فيستون ماييلي لاعب بيراميدز".



وأكمل: " أما عن القفاز الذهبي فحصل عليه محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش، محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب، محمد عواد حارس مرمى الزمالك".



وعن أفضل لاعب خلال دوري نايل في الجولة الخامسة، تحدث قائلًا: "فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز".



وعن أفضل مدير فني، أشار: "تامر مصطفى المدير الفني لإنبي، يواصل تألقه عقب فوزه على الزمالك".



وعن التشكيل المثالي للجولة الخامسة، استطرد: " محمد شعبان، كريم الديب، أحمد عماد، اسلام ابو سليمة، محمد الشيبي، وليد الكرتي، زياد كمال، جودوين شيكا، أيكن سعد، امانكونا، فيستون ماييلي ".

