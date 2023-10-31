نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول معلقين أهم مباريات اليوم من دور الـ16 من كأس خادم الحرمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت قنوات SSC الرياضية، عن جدول معلقين مباريات اليوم من دور الـ 16 من كأس الملك، ومن المتوقع أن تشهد المباريات متعة كبيرة، حيث أنها لا تقبل بالتعادل لا بد من منتصر متأهل وخاسر خارج البطولة، بالتالي جميع السيناريوهات مفتوحة على جميع الاحتمالات.

جدول معلقين مباريات اليوم من دور الـ16 من كأس ملك السعودية



مباراة الفيحاء والإتحاد، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، HD بتعليق علي سعيد الكعبي، SD بتعليق حماد العنزي.

اما مباراة النصر والإتفاق اليوم الثلاثاء الساعة الخامسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، HD تعليق فهد العتيبي، SD تعليق مدحت شلبي.

ويستقبل الأهلي فريق ابها اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 8 بتوقيت القاهرة، HD تعليق عيسي الحربين، SD مشاري القرني.

وقد تأهل أمس كلًا من " الفيصلي، الخليج، الهلال "، في انتظار باقي المتأهلين