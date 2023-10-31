نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شتوتجارت يواجه يونيون بيرلين في كأس المانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق شتوتجارت الألماني لمواجهة نظيره العنيد يونيون بيرلين، في اطار دور الـ32 من كأس المانيا.

ويدخل فريق شتوتجارت المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث يحقق الفريق انطلاقة مثالية لاحتلاله المركز الثالث خلف بايرن ميونيخ وبايرن ليفركوزن، اما يونيون بيرلين على عكس الموسم الماضي يعيش فترة من التذبذب في النتائج محليًا وأوروبيًا، حيث يحتل المركز السادس عشر في الدوري.

تشكيلة شتوتجارت المتوقعة لمباراة يونيون بيرلين وتوقيت المباراة

من المتوقع أن يدخل المدرب "سيباستيان هونيس"، المباراة بهذه التشكيلة:

حراسة المرمي أليكساندر نوبل.

خط الدفاع: باسكال ستينزل، والديمار أنتون، أنتوني رورو، هيروكي إيتو.

وسط الملعب: أتاكان كارازو، أنجيلو ستيلر، إنزو ميلوت.

هجوم الفريق سيلاس وامانجيتوكا، دينيز أونديف، كريس فيهريش.

وسوف تقام المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب مارسيدس بنز آرينا معقل شتوتجارت.

