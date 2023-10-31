نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض سعودي منتظر للتعاقد مع نجم برشلونة في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحيفة في إسبانيا عن رغبة إحدى الأندية السعودية في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة سوف يتلقى عروضا من إحدى أندية الدوري السعودي في الصيف القادم.

عرض سعودي منتظر للتعاقد مع نجم برشلونة في الصيف

واوضحت الصحيفة أن ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة لم يرد الرحيل عن البارسا في الموسم الماضي بسبب رغبة في البقاء مع الفريق ولكن هناك أشياء سوف تحدث في الصيف.

واحتل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي المركز 13 في ترتيب حفل جوائز الكرة الذهبية لعام 2023 في الحفل الذي أقيم أمس في العاصمة الفرنسية باريس.

