نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أزمته مع كولر.. إمام عاشور يتصدر قائمة أشهر 10 لاعبين "مشاكسين" في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشبت أزمة قوية بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، وإمام عاشور لاعب الفريق الأحمر، مما تسبب في استبعاد اللاعب من قائمة الفريق في مباراة الذهاب أمام ماميلودي صن داونز بالدوري الأفريقي.

وبدأت الأزمة بعد رفض اللاعب السفر مع الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا في ربع نهائي خوفًا من تجدد الإصابة، وذلك تسبب في غضب المدرب، وعندما عاد الفريق لمصر بدأ يظهر بعض التخاذل من اللاعب في التدريبات.

استمرت الأزمة بين كولر وإمام عاشور، بعد استبعاد اللاعب من المشاركة في مباراة الإياب أمام سيمبا وذلك أشعل غضب اللاعب، ليفاجئ فيما بعد باستبعاده من قائمة الفريق في مباراة ماميلودي صن داونز، رغم أن النادي أعلن إصابته.

واعتاد إمام عاشور إثارة الأزمات حتى عندما كان لاعبًا في صفوف نادي الزمالك، لينضم لقائمة أشهر 10 مشاغبين في الكرة المصرية:

1- محمد صبري



يأتي في مقدمة اللاعبين المشاكسين بالكرة المصرية محمد صبري نجم الزمالك السابق والذي اعتاد إثارة المشاكل خلال مسيرته في الملاعب رغم موهبته الكروية الكبرى، وانتهى به المطاف بتعاطي المخدرات والظهور في السهرات الحمراء، حتى اعتزل كرة القدم بشكل نهائي.

2- جمال حمزة

من نجوم الكرة المصرية مثيري المشاكل جمال حمزة نجم فريق الزمالك السابق والذي تورط في عدة أزمات خلال مشواره في الملاعب سواء مع المدربين أو لاعبي المنافس كما اشتهر بنزواته النسائية والتي أنهت مسيرته مبكرًا.

3- إبراهيم سعيد

إبراهيم سعيد مدافع منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق اعتاد إثارة الجدل في مشواره بالملاعب، حيث دخل في عدة مشاكل خلال مشواره الكروي واصطدم بالعديد من مدربيه، بالإضافة لتصرفاته الغريبة في الملعب، واستمرت إثارته للأزمات حتى بعد اعتزاله كرة القدم.

4- عمرو سماكة

كان أحد أبطال حلقات مسلسل صراع الصفقات بين الأهلي والزمالك، ولكنه سلوكه خارج الملعب وإثارته للجدل تسبب في انتهاء مشواره مبكرًا، خاصة بعدما ارتبط بتعاطي المخدرات والسهرات الليلية.

5- باسم مرسي



مهاجم ازلمالك دخل في مشاكل كثيرة مع أطراف عديدة، كما اصطدم كثيرًا بالجماهير وخاصة مشجعي النادي الاهلي في مباريات القمة، مما جعله في النهاية يخسر مكانه الأساسي في الفريق الأبيض ومن ثم يُغادر النادي نهائيًا.

6- شيكابالا

اعتاد محمود شيكابالا اثارة الأزمات سواء داخل الزمالك أو الصدام مع جماهير النادي الأهلي، ولم يتخلى عن المشاكل حتى عند احترافه في أوروبا، حيث هرب من ناديه السابق سبورتنج لشبونة وعاد لمصر مما تسبب في رفع الأخير قضية ضده لا يزال يعاني الأبيض من توابعها حتى الآن.

7- صالح جمعة



رغم موهبته الكروية الكبيرة التي مهدت له الطريق للانضمام لصفوف النادي الاهلي ولكن عدم التزام اللاعب داخل وخارج الملعب وانسياقه وراء الأزمات والسهرات الليلية ذهب به طي النسيان وأبعده عن الأضواء في الفترة الأخيرة.

8- ميدو

من مثيري المشاكل والأزمات في الملاعب المصرية أحمد حسام ميدو والذي دخل في صدامات عديدة مع مدربيه داخل وخارج مصر وأشهرها اعتراضه الشهير على مدرب منتخب مصر السابق حسن شحاتة والصراخ في وجهه اعتراضا على استبداله في مباراة السنغال ببطولة أمم إفريقيا.

9- حسام غالي

اعتاد قائد النادي الأهلي السابق حسام غالي إثارة الأزمات والمشاكل في مثيرته الكروية وأشهرها كان انفعاله على مدربه الهولندي مارتن يول خلال احترافه في توتنهام الإنجليزي وإلقاء قميص الفريق أرضا مما تسبب في رحيله سريعًا.

