نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار غياب مروان حمدي عن مران المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تغيب مروان حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق لحين الأنتهاء من التحقيق في واقعة بصق جماهير القلعة الخضراء.

ينتظر مروان حمدي تحديد موعد جلسة التحقيق معه بعد ما بدر منه من تصرف غير احترافي ضد جماهير النادي المصري في مباراة بيراميدز بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وكان مجلس المصري قد قرر إيقاف مروان حمدي وإحالته للتحقيق بعد خصم مليون جنيه من مستحقاته.

غياب مروان حمدي

ويتجه مجلس ادارة النادي المصري إلى توقيع غرامة مالية كبيرة أخري بالاضافة لمعاقبته فنيا.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري اليوم الثلاثاء تدريباته الجماعية وذلك استعدادا لمواجهة نظيره فريق البنك الأهلي بالجولة السادسة من ضمن منافسات دوري نايل.

يستضيف ملعب ستاد برج العرب في تمام الساعه السابعة مساء الأحد المقبل مباراة المصري والبنك الأهلي.

يحتل المصري المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 9 نقاط حيث خاض المصري 5 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وخسر مباراتان وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

