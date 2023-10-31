نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رحيله عن الوحدة الإماراتي.. بيتسو موسيماني على عتبة 3 أندية مصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إماراتية، عن استقرار إدارة نادي الوحدة الإماراتي، على فسخ عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، بعد الوصول لاتفاق على رحيله عن النادي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "اليوم" الإماراتية، فإن نادي الوحدة الإماراتي فسخ تعاقده مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، دون الكشف أي تفاصيل.

ومن المنتظر أن يعلن نادي الوحدة الإماراتي قراره النهائي بخصوص إقالة بيتسو موسيماني في الساعات المقبلة.

وتولي بيتسو موسيماني مسئولية القيادة الفنية لنادي الوحدة الإماراتي يوم 18 من شهر يونيو الماضي، بعد فسخ تعاقده مع نادي أهلي جدة.

موسيماني على رادار ٣ أندية مصرية

ويحظى بيتسو موسيماني باهتمام عدد من الأندية المصرية التي ترغب في الحصول على خدماته في الفترة المقبلة لتولي القيادة الفنية لها في ظل الخبرات الكبيرة الذي يتمتع بها المدرب الجنوب افريقي.

ويأتي الزمالك على رأس أبرز المهتمين بالتعاقد مع موسيماني في ظل النتائج السيئة التي يقدمها خوان كارلوس أوسوريو مع الفريق الأبيض آخرها الخسارة أمام انبي حيث يتوقع الإطاحة بالمدرب الكولومبي حال أي تعثر قادم للفريق.

نادي الاسماعيلي الذي يعاني ايضا من سوء النتائج ويحتل مركز متأخر في جدول ترتيب الدوري المصري قد يفكر في التعاقد مع بيتسو موسيماني لخلافة مدربه ايهاب جلال الذي يقدم عروضا سيئة مع الفريق بالموسم الجاري.

كما يبحث نادي سيراميكا كليوباترا عن التعاقد مع مدرب جديد في الفترة المقبلة وذلك في ظل تلقي مدربه أيمن الرمادي عدة عروض تدريبية من الإمارات وتفكيره في الرحيل عن تدريب الفريق وقد يجد في موسيماني خيارا مثاليا.

