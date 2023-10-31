نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة الغد.. أرقام صنداونز خارج ملعبه خلال الموسم الجاري محليا وقاريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق صنداونز الجنوب أفريقي ضيفًا على نظيره فريق الأهلي، وذلك في مباراة إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي، والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي في الثامنة من مساء الغد.

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» أبرز الأرقام والإحصاءات لفريق صنداونز الجنوب أفريقي خارج ملعبه خلال الموسم الجاري 2023-2024.

خاض فريق صنداونز الجنوب أفريقي 9 مباريات خارج ملعبه خلال الموسم الجاري، بواقع 5 مباريات في بطولة الدوري الجنوب أفريقي الممتاز، ومباراتين في بطولة كأس النخبة الجنوب أفريقي، ومباراة واحدة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومثلها في بطولة الدوري الأفريقي.

سجل لاعبو فريق صنداونز الجنوب أفريقي خارج ملعبهم 16 هدفا في 9 مباريات خارج ملعبهم محليا وقاريا.

نجح فريق صنداونز في التفوق خارج ملعبه خلال بطولة السوبر الإفريقي، حيث سجل هدفين خارج ملعبه في مباراة بترو أتلتيكو بدور الثمانية، فيما سجل هدف واحد في مباراتين داخل ملعبه في شباك الأهلي، وتعادل سلبيا مع فريق بترو أتلتيكو الأنجولي.

تمكن من الحفاظ على شباكه خالية من الأهداف في 4 مباريات من أصل 5 خارج ملعبه ببطولة الدوري الجنوب أفريقي الممتاز، وذلك حين استقبلت شباكه هدف وحيد.

تعد البطولة الوحيدة خلال الموسم الجاري التي لم ينجح فيها فريق صنداونز من تحقيق نتائج إيجابية، هي بطولة كأس النخبة الجنوب أفريقي، حيث خاض مباراتين خارج ملعبه، تعادل في مباراة وهزم في مثلها.

