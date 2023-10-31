نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يعلق على رحيل أوسوريو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، إن المجلس الحالي لم يتحدث عن مستقبل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وإنه مستمر في منصبه بشكل طبيعي.

احمد سالم يعلق على رحيل اوسوريو

وقال سالم في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90: أحمد سليمان وحسين السيد هما المسئولين عن ملف كرة القدم، وسوف يعقدا جلسة مع الجهاز الفني للفريق خلال الفترة المقبلة، ومنقدرش نقول هو هيكمل ولا هيمشي، لأن الموضوع لم يتم الحديث فيه من الأساس.

وتابع: الزمالك سيكون مختلف خلال الفترة المقبلة، وأن النادي لن يكون مادة للإعلام كل يوم مثلما حدث في الفترات الماضية والسنوات الأخيرة.

وأضاف: هدفنا اسعاد جماهير الزمالك وجعلهم فخورين بالنادي ومجلس ادارته الحالي.

