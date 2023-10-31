نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقة جريزمان.. برشلونة ينوي الانتقام من أتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يفكر مسؤولي نادي برشلونة الإسباني في الانتقام من نادي أتلتيكو مدريد خلال الفترة المقبلة بشأن اللاعب جواو فيليكس المعار من الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

على طريقة جريزمان.. برشلونة ينوي الانتقام من أتلتيكو مدريد

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن نادي برشلونة يفكر في الانتقام من نادي أتلتيكو مدريد بنفس سيناريو النجم الفرنسي أنطوان جريزمان.

وأوضحت أنه قبل عام بدأ أتلتيكو بوضع جريزمان في مقاعد البدلاء من أجل تجنب خيار الشراء الإلزامي وإجبار برشلونة على بيعه بسعر أقل ونجحوا في ذلك.

وتابعت أن نادي برشلونة سوف يفعل شيئًا مشابهًا مع جواو فيليكس، حيث أن اللاعب والنادي رغبتهم هي الاستمرار فقط ولذلك سوف يستغل مسؤولي النادي الكتالوني ذلك.

وأشارت إلى أن نادي برشلونة سوف يطلب إعارة مرة أخرى مع خيار شراء أقل من الذي يطلبه أتلتيكو ويقدر بنحو 80 مليون يورو ربما نصف هذا المبلغ، كل شيء متوقف على رغبة جواو الذي يرغب في البقاء مع برشلونة.

