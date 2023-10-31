نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. ريال مدريد يعلق تجديد عقد فينيسيوس جونيور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي منذ قليل عن تجديد عقد البرازيلي فينيسيوس جونيور حتى عام 2027.

ريال مدريد يعلق تجديد عقد فينيسيوس جونيور

ونشر نادي ريال مدريد بيان رسمي جاء كالتالي: "اتفق نادي ريال مدريد وفينيسيوس جونيور على تجديد عقده حتى 30 يونيو 2027".

وتابع: "وصل فينيسيوس جونيور إلى ريال مدريد في يوليو 2018، بعمر 18 عامًا فقط، وشارك لأول مرة مع ريال مدريد كاستيا في 26 أغسطس. في مواسمه الستة التي دافع فيها عن قميص الفريق الأول، لعب 235 مباراة، سجل فيها 63 هدفًا وفاز بـ 9 ألقاب: 1 دوري أبطال أوروبا، 2 كأس العالم للأندية، 1 كأس السوبر الأوروبي، 2 الدوري، 1 كأس الملك و2 كأس السوبر الإسباني".

واضاف: "يعد فينيسيوس جونيور، البالغ من العمر 23 عامًا، أحد أهم لاعبي ريال مدريد في السنوات الأخيرة. سجل الهدف الذي منحنا كأس أبطال أوروبا الرابعة عشر في النهائي في باريس عام 2022 وفاز بالكرة الذهبية في كأس العالم للأندية 2022 في المغرب، والتي فاز بها ريال مدريد والتي مثلت اللقب العالمي الثامن في تاريخنا".

وأتم البيان: "بالإضافة إلى ذلك، حصل على لقب أفضل لاعب شاب في دوري أبطال أوروبا 2021-2022، وتم إدراجه مرتين في الفريق المثالي لدوري أبطال أوروبا 11 (2021-2022 و2022-2023) ومرتين في الفريق المثالي للدوري الإسباني (2021- 2022 و2022) و(2023)".

