الأهلي يدخل في مفاوضات قوية مع "هدف" الزمالك المنتظر

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية، تواصل مسؤولو النادي الأهلي، مع وكيل أعمال عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر للتعاقد معه في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر، أبلغ النادي وإدارته بالموافقة على الانتقال إلى ملعب التتش، وأنها رغبته الأولى.

وكان علاء ميهوب مدير الكرة بنادي مودرن فيوتشر، أعلن عن موافقة النادي علي بيع اللاعب في يناير المقبل، وسوف يتم النظر إلى العروض المناسبة ورغبة اللاعب لتحديد وجهته.

ويستعد الأهلي لإرسال عرض رسمي للحصول علي خدمات اللاعب في الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصةً أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني، يرغب في ضمه.

من ناحية أخرى يواصل الأهلي استعداداته لمواجهة نظيره صن داونز، مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي، بعد الخسارة ذهابًا بهدف دون رد.

