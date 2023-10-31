نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وأبها اليوم الثلاثاء في كأس الملك السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة بقيادة نجمه الجزائري رياض محرز، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق أبها، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 31 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان فريق الأهلي، قد نجح في التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الملك، بعدما حقق الفوز على فريق العين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تمكن فريق أبها من الوصول إلى دور الستة عشر من البطولة، عقب الفوز على نظيره هجر بهدف دون رد.

موعد مباراة الأهلي ضد أبها في كأس خادم الحرمين الشريفين

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة الأهلي وأبها، اليوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأبها في كأس الملك

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية؛ هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في موسمه الحالي، وسيتم بث مباراة الأهلي ضد أبها عبر قناة SSC1 HD.