الزمالك يرغب في التعاقد مع أسامة جلال في الانتقالات الشتوية القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب التعاقد مع أسامة جلال في الانتقالات الشتوية القادمة.

الزمالك يرغب في ضم أسامة جلال في الميركاتو الشتوي

لتدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية القادمة باللاعبين المميزين في حالة حل أزمة ايقاف القيد.

يواصل نادي الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة زد أف سي في دوري نايل.

وخسر الزمالك من نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة زد أف سي ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها الأسبوع القادم على ستاد القاهرة.