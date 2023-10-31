وادي دجلة يوجه الشكر لوائل السيد المدير الفني لفريق الكرة النسائية

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أحمد جودة - القاهرة - وجهت إدارة نادي وادي دجلة الشكر لـ وائل السيد المدير الفني لفريق وادي دجلة لكرة القدم النسائية، على الفترة التي قضاها مع فريق الكرة النسائية والتي أستمرت 3 مواسم سابقة.

وادي دجلة يوجه الشكر لوائل السيد المدير الفني

وحقق وائل السيد لقب الدوري الممتاز للكرة النسائية خلال فترة توليه الادارة الفنية للفريق، إضافة لتحقيقه لقب كأس مصر للسيدات في نسخته بالموسم المنقضي، كما نجح في تحقيق لقب كأس السوبر النسائي الأول في تاريخ اللعبة مع وادي دجلة مطلع الموسم الجاري.

وجاء قرار توجيه الشكر لوائل السيد بعد إقامة مباراة فريق وادي دجلة أمس أمام فريق زد ضمن الجولة الثالثة للدوري الممتاز المصري لكرة القدم النسائية لموسم 2023-2024، وأستطاع فريق وادي دجلة حامل اللقب تحقيق فوزًا هامًا على نظيره زد أف سي بهدفين مقابل هدف واحد، ليرتفع رصيد وادي دجلة للنقطة 9 في الثلاث جولات الأولى، ويتجمد رصيد زد بـ 6 نقاط.

وأكد مصدر مطلع داخل وادي دجلة أنه تم الاستقرار بشكل كبير على التعاقد مع مديرة فنية أجنبية من جنوب إفريقيا لتولي الادارة الفنية للفريق الدجلاوي وسيتم الإعلان خلال ساعات قليلة

وكان قد ارتفع عدد الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز للكرة النسائية بعدما أعلن 16 نادي عن مشاركتهم في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في موسم 2023-2024