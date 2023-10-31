بعد توليه مسؤولية البنك الأهلي.. طارق مصطفى المدير الفني المصري رقم 14

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أحمد جودة - القاهرة - نجح مسؤولو فريق البنك الأهلي بقيادة اللواء أشرف نصار في التعاقد مع المدرب طارق مصطفى لتولي القيادة الفنية لفريق البنك الأهلي في الموسم الجاري.

طارق مصطفى المدير الفني المصري رقم 14

وجاء تولي مصطفى للمسؤولية الفنية للفريق خلفا للمدير الفني القبرصي بابا فاسيليو، والذي خاض مع الفريق الخمس مباريات الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

وخسر فاسيليو في جميع المباريات الخمس الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ويعد طارق مصطفى هو المدير الفني الرابع عشر، الذي يحمل الجنسية المصرية في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يقود طارق مصطفى تدريبات الفريق غدا، وذلك استعدادا لمواجهة فريق المصري البورسعيدي في السابعة من مساء الأحد المقبل.

ويقع فريق البنك الأهلي في المرتبة الثامنة عشرة والأخيرة من ترتيب جدول الدوري المصري دون رصيد من النقاط.

يذكر أن رباعي الدوري المصري كل من، الأهلي والزمالك وبيراميدز وفريق مودرن فيوتشر، يتولى القيادة الفنية لهم مدربين اجانب، حيث يتولى السويسري مارسيل كولر قيادة الأهلي، والكولومبي خوان كارلوس أوسوريو تدريب الزمالك، والبرتغالي باتشيكو يتولى تدريب بيراميدز، فيما يقود فريق مودرن فيوتشر المدرب البرتغالي فورموزينهو.