نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالزمالك يكشف لـ “ دوت الخليج الرياضي” حقيقة الدخول في مفاوضات لضم عمر كمال عبد الواحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، عن حقيقة دخول النادي في مفاوضات مع إدارة فريق مودرن فيوتشر، من أجل التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، بأن حاليا الإدارة تعمل على حل أزمة القيد في النادي، وأن كل الغرامات التي تم توقيعها ضد النادي سيتم دفعها قبل الميركاتو الشتوي.

وتابع المصدر، بأن عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر سيكون من ضمن أولويات تعاقدات الفريق بعد حل أزمة القيد.

وأضاف المصدر، بأن في حال تم حل أزمة القيد فإن النادي سيبرم 5 صفقات على الأقل في فترة الانتقالات الشتوية.

وكان فريق الزمالك قد خسر مباراته الماضية في مسابقة الدوري الممتاز على يد فريق إنبي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.