نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص - وادي دجلة يعين "بويسين" الجنوب أفريقية للإدارة الفنية لفريق الكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة نادي وادي دجلة تعيين الجنوب أفريقية بويسين شيليني مديرًا فنيًا لفريق وادي دجلة لكرة القدم النسائية، وأكد مسئولو وادي دجلة على أن تلك الخطوة في إطار خطة تطوير قطاع كرة القدم النسائية.

وأوضح مسئولو وادي دجلة في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الرياضي" أنه تم تعيين وائل السيد المدير الفني لفريق وادي دجلة لكرة القدم النسائية ليصبح نائب لرئيس قطاع الكرة النسائية في وادي دجلة.

وحقق وائل السيد لقب الدوري الممتاز للكرة النسائية خلال فترة توليه الادارة الفنية للفريق والتي استمرت 3 مواسم متتالية، إضافة لتحقيقه لقب كأس مصر للسيدات في نسخته بالموسم المنقضي، كما نجح في تحقيق لقب كأس السوبر النسائي الأول في تاريخ اللعبة مع وادي دجلة مطلع الموسم الجاري.

وكان قد ارتفع عدد الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز للكرة النسائية بعدما أعلن 16 نادي عن مشاركتهم في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في موسم 2023-2024.