الاتحاد الإفريقي يعلن عن الكرة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الكرة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 بتواجد مصطفى محمد ومحمد الشناوي وعمر مرموش والكرة تحمل اسم لوران بوكو تحمل اسم الهداف التاريخي لمنتخب كوت ديفوار.

كأس الأمم الإفريقية تنطلق منتصف شهر يناير القادم

تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 في منتصف شهر يناير القادم بتواجد 24 منتخب مشاركًا في البطولة.

وكان من المقرر أن تنطلق كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار في شهر يونيو الماضي ولكن تم تأجيل انطلاقتها في شهر يناير من العام القادم.

ويسعى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاطمئنان على جاهزية بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 قبل انطلاق البطولة في مواعيدها المحدد.

وتقام مباراة الإفتتاح كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 في منتصف شهر يناير القادم بينما تقام المباراة النهائية في شهر فبراير القادم.

