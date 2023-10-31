نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعما لفلسطين.. جماهير الأهلي ترتدي الأسود في مدرجات مباراة صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



شهدت الساعات الماضية دعوة من جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل ارتداء اللون الاسود خلال مباراة الفريق ضد صن داونز الجنوب إفريقي.

ويلتقي الأهلي مع فريق صن داونز، يوم غدا الأربعاء، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من بطولة الدوري الإفريقي.

وحرصت جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي على حث الذين سوف يحضروا مباراة صن داونز من مدجات ستاد القاهرة على ارتداء الون الأسود، دعما لفلسطين والأحداث في غزة.

وكانت قد قامت معظم جماهير نادي الزمالك التي حضرت المباراة الماضية امام إنبي في الدوري بإرتداء اللون الأسود دعما لفلسطين.

يذكر أن الجهات الأمنية قد أعلنت عن السماح بحضور 50 ألف مشجع لمواجهة الأهلي وصن داونز، حيث قد خسر الأحمر مباراة الذهاب في بريتوريا بهدف دون رد.