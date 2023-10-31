نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من هالاند بعد حصوله على جائزة جيرد مولر كأفضل مهاجم في العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أبدى نجم فريق مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، سعادته بحصوله على جائزة جيرد مولر كأفضل مهاجم في العالم لعام 2023.

وكتب "إيرلينج هالاند" على موقع التواصل الإجتماعي الخاص به عبر "X": "سعيد بجائزة جيرد مولر وتهانينا لنادي مانشستر سيتي على جائزة أفضل نادي في العام، شكرًا لجميع زملائي في الفريق وموظفي النادي وجميع المشجعين على جعل كل هذا ممكنًا".



واحتل إيرلينج هالاند المركز الأول في قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف في هذا العام برصيد 56 هدفًا، فضلًا عن أنه قاد فريق مانشستر سيتي لتحقيق العديد من البطولات الهامة مثل "الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي"، بالإضافة لكأس الاتحاد الأوروبي.