الخطيب يوجه رسالة إلى لاعبي الأهلي قبل مواجهة صنداونز

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أحمد جودة - القاهرة - أرسل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، رسالة إلى لاعبي الفريق قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره صن داونز، مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي، بعد الخسارة ذهابًا بهدف دون رد.

وتحدث الخطيب مع خالد بيبو مدير الكرة، وأبلغه بضرورة تركيز كل لاعبي الفريق، في المباراة من أجل تحقيق الفوز والصعود إلى المباراة النهائية.

كما طالب بيبو، بضرورة عدم الالتفات إلى أى أمور خاصة في هذه المرحلة، بالإضافة إلى أهمية التزام الجميع بكل تعليمات الجهاز الفني، وتحمل المسؤولية.

وكان الأهلى قد خسر بهدف نظيف في لقاء ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي أمام صن داونز الجنوب أفريقي، ويسعى لتحقيق الفوز بأكثر من هدف لتحقيق التأهل إلى المباراة النهائية.