انطلاق المحطة الرابعة من المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية بميدان البشائر بأدم

بمشاركة 570 ناقة

كتب ـ سالم بن خليفة البوسعيدي:

شهد ميدان البشائر بولاية أدم صباح أمس بدء منافسات المحطة الرابعة من المهرجان السنوي لسباقات الهجن الاهلية الحادي والعشرين لموسم 2023-2024 الذي ينظمه الاتحاد العُماني لسباقات الهجن ويستمر ثلاثة أيام، وتضمن السباق يوم أمس إقامة 18 شوطًا لفئة الحجائج منها 12 شوطا للأبكار، و ستة أشواط للقعدان لمسافة 3 كيلومترات شاركت فيها قرابة 570 ناقة من مختلف محافظات سلطنة عُمان وأسفرت نتيجة الشوط الأول عن فوز حدث لأحمد بن غدير النخيرة العامري بالمركز الأول أما الشوط الثاني ففازت به الذيبة للحمدي بن حامد بن سعيد الحكماني وفاز بالشوط الثالث مرزام لحمود بن ناصر بن راشد الحرسوسي أما الشوط الرابع فكان من نصيب الواعية لزايد بن سعيد بن حميد الجديلي وفاز بالشوط الخامس نجاح لمحمد بن سعيد بن سلطان الجحافي أما شاهين لمحمد بن هلال بن علي الجحافي ففاز بالشوط السادس ونالت مناوره لخالد بن حمد بن حميد الجنيبي جائزة الشوط السابع أما الشوط الثامن فكان من نصيب الظبي لسعود بن علي بن سويدان العمري وفي الشوط التاسع فاز رداد لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي بالمركز الأول وفازت فيضة لعبدالله بن عامر بن حمد الجحافي بالشوط العاشر، أما الشوط الحادي عشر فكان من نصيب مرور لسامي الحمدي بن سالم الدرعي وذهب الشوط الثاني عشر لمهندس لإبراهيم بن عبدالله بن سعيد الجنيبي، أما الشوط الثالث عشر فكان من نصيب الشاهنية لمحمد بن فاضل بن ناصر الدرعي وفاز بالشوط الرابع عشر هملوله لمحمد بن فاضل بن ناصر الدرعي، أما الشوط الخامس عشر ففاز به كفو لعزيز بن سعيد بن سلطان الجحافي وفي الشوط السادس عشر جاءت في المركز الأول طوع لعبدالله بن سعيد الغفيلي، أما الشوط السابع عشر فنالت المركز الأول الشاهينية لذياب بن غانم البطري، وفي الشوط الثامن عشر جاء في المركز الأول متعب لسعود بن علي الدرعي . وتتواصل صباح اليوم منافسات السباق الرابع من المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية في نسخته 21 بإقامة 12 شوطا لفئة اللقايا لمسافة 4 كيلومترات.