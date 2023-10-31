فريق العقر بشناص يكرم فريقه الكروي وجهازه الفني والإداري

شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

كرم فريق العقر التابع لنادي السلام فريقه الكروي وجهازه الفني والإداري في احتفالية مميزة نظمها الفريق بملعبه، رعى حفل التكريم المهندس عبدالله بن علي العبري رئيس نادي السلام بحضور عادل بن سرحان المزروعي رئيس فريق العقر ولاعبي الفريق والشخصيات الرياضية وجمع من أهالي المنطقة، اشتمل الحفل على كلمة ألقاها عادل المزروعي رئيس الفريق تطرق فيها الى مسيرة الفريق والإنجازات التي حققها. شمل الحفل تقديم عرض مرئي استعرض مسيرة الفريق، كما أقيم نقاش مبسط مع صقر المزروعي إحدى الشخصيات الرياضية التي خدمت مسيرة الفريق خلال السنوات الماضية، وفي الختام جرى تكريم لاعبي الفريق والاعلاميين والداعمين وكل من ساهم في إنجاح الفعالية.

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