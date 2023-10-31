ختام دوري عمانتل لكرة القدم لمدارس محافظة جنوب الشرقية

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

توج فريق مدرسة السلطان سعيد بن تيمور بالمركز الأول في بطولة دوري عمانتل لكرة القدم لمدارس محافظة تعليمية جنوب الشرقية وذلك خلال اللقاء النهائي الذي احتضنه ملعب المجمع الرياضي بصور تحت رعاية الشيخ ناصر بن سعيد بن سالم السناني مدير إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية

حيث جمع اللقاء النهائي للبطولة فريق مدرسة العباس بن عبدالمطلب بطل مجموعه مدارس قطاع جعلان وفريق مدرسة السلطان سعيد بن تيمور بطل مجموعة مدارس قطاع صور واتسم اللقاء بالتنافس والندية والتجانس والحماس خلال المباراة وتألق اللاعبون في إظهار لمحات فنية تنم عن مواهب واعدة تحتاج إلى مزيد من الصقل والإعداد لمواصلة النجاح والتطور، انتهى اللقاء بفوز مدرسة السلطان سعيد بن تيمور بهدف للاشيء وتتويجه بالبطولة ليتأهل لتمثيل المحافظة في نهائيات دوري عمانتل لكرة القدم للمدارس بمحافظة مسقط خلال شهر مارس 2024م. وفي نهاية المباراة قام راعي الختام بتوزيع شهادات المشاركة لحكام البطولة وكأس البطولة والميداليات الذهبية للاعبي مدرسة السلطان سعيد بن تيمور والميداليات الفضية للاعبي مدرسة العباس بن عبدالمطلب.

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