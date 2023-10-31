منتخبنا الوطني لكرة اليد للصالات يخسر تجربته الأولى أمام نظيره العراقي

اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحادين يوقع اليوم الاتحاد العماني لكرة اليد مذكرة تفاهم مع نظيره الاتحاد العراقي لكرة اليد على هامش المعسكر المشترك بين منتخبنا الوطني الاول للصالات وشقيقه العراقي؛ يخوض خلاله الطرفان 4 مباريات ودية دولية؛ حيث سيوقع مذكرة التفاهم نيابة عن مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة اليد الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس الاتحاد وعن الجانب العراقي الدكتور أحمد رياض رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد وذلك في الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الاتحاد بحضور اعضاء المجلس .وكان منتخبنا خسر المباراة الاولى أمام نظيره العراقي بنتيجة 28/27 في المباراة التي جرت احداثها مساء امس الاول على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وقد حضر المباراة اعضاء مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة اليد ورئيس الاتحاد العراقي وستقام غدا الخميس المباراة الثالثة ويختتم بعد غد الجمعة المعسكر المشترك باقامة المباراة الرابعة في الساعة الخامسة .

ويأتي هذا المعسكر في اطار برنامج اعداد منتخبنا للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم التى ستقام خلال الفترة من 11 إلى 22 يناير 2024 بمملكة البحرين.

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