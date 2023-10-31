شرطة عمان السلطانية تتوج بلقب الفئات فـي أولى مسابقات أدب الخيل بالرحبة

انطلقت أولى مسابقات أدب الخيل للموسم 2023/2024م التي ينظمها الاتحاد العماني للفروسية والسباق في ميدان الرحبة بولاية بركاء بمشاركة 17 خيلًا من مختلف وحدات الخيالة الحكومية والاسطبلات الخاصة، حيث تنافس الفرسان المشاركون بخيولهم على الفئات الأربع، وهي فئة الفتيات وفئة المبتدئين والفئة المتوسطة والفئة المفتوحة.

فئة الفتيات

في فئة الفتيات حققت الفارسة فاطمة الشنوية من خيالة شرطة عمان السلطانية المركز الأول على امتثال والمركز الثاني الفارسة إيمان ساندرا من إسطبل سعيد الهاشمي على ترا?يا.

فئة المبتدئين

وفي فئة المبتدئين أحرز المركز الأول الفارس راشد بن عامر المشايخي من خيالة شرطة عمان السلطانية على فرات وحصل الفارسان على المركز الثاني والثاني مكرر الفارس موسى الرمضاني من شرطة عمان السلطانية على الأندلس والفارس حارث بن حمود المعولي من شرطة عمان السلطانية على راغب.

الفئة المتوسطة

وفي الفئة المتوسطة توج بالمركز الأول الفارس بسام بن ناصر الغابشي من شرطة عمان السلطانية على دينا والمركز الثاني الفارس عبدالملك بن عبدالله المعولي من شرطة عمان السلطانية على مجتهد.

الفئة المفتوحة

وفي الفئة المفتوحة أحرز المركز الأول الفارس بسام من ناصر الغابشي من شرطة عمان السلطانية على العباب والمركز الثاني جمال بن حميد الشرياني من خيالة الحرس السلطاني العماني على أي جن.

التتويج والختام

وتعد رياضة أدب الخيل هي أساس رياضة الفروسية لكونها تعلم الجواد مهارات التعلم والتدريب ومدى استجابته للأوامر التي يتلقاها من الفارس، وبعد انتهاء جميع فئات المسابقة تم تكريم المشاركين الفائزين في مختلف الفئات تقديرا لما حققوه من نتائج متقدمة؛ حيث قام بتكريمهم المحاضرتان الرسميتان بالاتحاد الدولي للفروسية الاندونيسية لاراساتي والروسية أرينا مكنامي بحضور خالد بن محمد السيفي مدير دائرة أنشطة الفروسية.