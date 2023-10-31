اتحاد اليد يشارك فـي الاجتماع التأسيسي للاتحاد الخليجي بالبحرين

اليوم اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي يشارك الاتحاد العماني لكرة اليد يوم الجمعة القادم في اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة اليد الذي سيعقد في العاصمة البحرينية المنامة بهدف تأسيس الاتحاد الخليجي لكرة اليد، حيث سيمثل الاتحاد في الاجتماع الدكتور سعيد بن احمد الشحري رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة اليد و العميد طيار متقاعد جميل بن سريد الحسني نائب رئيس الاتحاد، حيث سيتم خلال الاجتماع التشاوري وضع اللبنة الأولى للاتحاد الخليجي لكرة اليد، حيث تأتي هذه المبادرة من قبل الاتحاد البحريني لكرة اليد لتأسيس الاتحاد استجابة الى الحاجة الملحة للعمل الجماعي وبما يسهم في تطوير المنظومة الخليجية وتطوير عمل المسابقات الخليجية بصورة منتظمة ومدروسة ووضع اللائحة الأساسية للاتحاد خلال الاجتماع . كما سيحضر رؤساء الاتحادات الخليجية مباراة كأس السوبر البحريني بين فريقي النجمة والشباب التي ستقام بعد غد الجمعة . من جانب اخر يشارك اليوم الاربعاء الاتحاد في اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابعة والعشرين للاتحاد الاسيوي لكرة اليد التي ستعقد عبر تقنية الاتصال المرئي « أونلاين « وفي نفس اليوم سيتم ايضا المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة اليد.

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