انطلاق دوري الشواطئ لكرة القدم بمشاركة 7 أندية

تنطلق اليوم منافسات دوري كرة القدم الشاطئية للموسم الرياضي 2023/2024 بمشاركة 7 أندية هي: الشباب، وصور، والعامرات، ومصيرة، ومرباط، وصلالة، وصحم؛ حيث تقام اليوم ثلاث مباريات في الدور الاول يلتقي في المباراة الاولى الشباب مع صور الساعة الرابعة عصرا على الملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر تليها المباراة الثانية بين العامرات و مصيرة في الساعة الخامسة والنصف مساء على نفس الملعب والمباراة الثالثة يلتقي فيها مرباط مع صلالة على الملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة عند الساعة الخامسة والنصف مساء .

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