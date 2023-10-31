فريق عمان للسباقات يدخل السباق الختامي لبطولة العالم للتحمل بالبحرين

بهدف الارتقاء لمنصة التتويج

يتطلع فريق عمان للسباقات بقيادة المتسابق أحمد الحارثي إلى إنهاء الموسم الحالي في بطولة العالم للتحمل للسيارات (فئة جي تي ايه) متوجاً بمركز مثالي ومميز، عندما يشارك في الجولة الاخيرة الختامية من البطولة التي تقام على حلبة الصخير بمملكة البحرين يومي الجمعة والسبت القادمين 3 و4 نوفمبر الجاري، ويحدو الفريق العماني الأمل في أن يختتم الموسم ضمن المراكز الثلاثة الأوائل في السباق النهائي والذي يستمر لمدة 8 ساعات متواصلة في أجواء مختلفة عن بقية السباقات التي جرت هذا الموسم في أميركا وأوروبا واليابان في موسم يعتبر الأطول للفريق العماني بدءا من مارس هذا العام وختاما في نوفمبر.

الفريق العماني الذي يحتل المرتبة الخامسة حاليا في ترتيب عام البطولة برصيد 65 نقطة وبفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثالث و 14 نقطة عن مركز الوصافة يملك كل مقومات الفريق المنافس إلى الرمق الأخير وخاصة في هذا السباق، حيث سبق للحارثي المشاركة على هذه الحلبة في عدة سباقات ماضية، ومن المؤمل أن يساهم فريق تي اف الفني بقيادة توم فيرر في وضع الاستراتيجية المناسبة لهذه الحلبة حتى يصل الفريق لمنصة التتويج والفوز بإحدى مراكز المقدمة بالسباق وبالتالي إنهاء مشوار الموسم بنقاط تكفي الفريق للدخول ضمن الثلاثة الأوائل في البطولة.

وكان الفريق العماني المدعوم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب وأوكيو وعمانتل وشركة محسن حيدر درويش لأعمال حلول البنية التحتية والتكنولوجية والصناعية والاستهلاكية قد تعرض إلى ضغوطات كبيرة طوال السباقات الماضية بعد أن فرضت اللجنة المنظمة للبطولة على الفريق العماني حمل وزن إضافي في معظم السباقات، الأمر الذي أثر سلباً على سرعة المتسابقين الثلاثة وسيارة استون مارتن فانتاج جي تي 3 ، أضف إلى ذلك الضرر الذي أصاب الفريق من تخفيض قوة جهاز حقن الوقود التوربو والذي لم يساعد الفريق في تجاوز سيارات الفراري والبورشة السريعة وخاصة على الخطوط الطويلة .