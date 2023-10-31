المفتش العام للشرطة والجمارك يرعى ختام بطولة اتحادات الشرطة الرياضية الخليجية الثانية للرماية

يرعى معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك صباح غد الخميس ختام بطولة اتحادات الشرطة الرياضية الخليجية الثانية لرماية إسقاط الصفائح بالبندقية، وختام بطولة شرطة عمان السلطانية للرماية لهذا العام 2023م على ميدان الرماية بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة في ولاية نزوى. وحول استعدادات شرطة عمان السلطانية لاستضافة هذه البطولة، قال العقيد عبدالله بن سالم البريكي مدير اتحاد الشرطة الرياضي: أكملت شرطة عمان السلطانية ممثلة في اتحاد الشرطة الرياضي بالتعاون مع اتحادات الشرطة الرياضية الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استعداداتها لاستضافة هذه البطولة خلال الفترة من 31 اكتوبر الماضي وحتى 2 نوفمبر الجاري. وأكد العقيد مدير اتحاد الشرطة الرياضي على التحضير المسبق لإنجاح البطولة على المستوى الإداري والفني والتنظيمي باستخدام أحدث الأنظمة والتقنيات المتطورة لضمان عملية التحكيم والسرعة والدقة في احتساب النتائج وعرضها إلكترونيًا، وتحقيقًا لمبدأ السلامة العامة في ميدان الرماية حرصت شرطة عمان السلطانية على إضافة المنظومة الإلكترونية لرفع الصفائح آليًا. وأشار العقيد عبدالله البريكي إلى مشاركة ستة منتخبات في مسابقة إسقاط الصفائح بالبندقية على مستوى الرجال والشرطة النسائية، وقد تم تقسيم مسابقات الرجال على مجموعتين؛ تشمل الأولى منتخب المملكة العربية السعودية ومنتخب مملكة البحرين ومنتخب دولة قطر، فيما تتضمن المجموعة الثانية منتخب سلطنة عمان ومنتخب دولة الإمارات العربية المتحدة ومنتخب دولة الكويت، ومجموعة واحدة لمسابقات الشرطة النسائية تضم منتخب سلطنة عمان ومنتخب مملكة البحرين ومنتخب دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحول بطولة شرطة عمان السلطانية للرماية لهذا العام 2023م قال العقيد عبدالله بن سالم البريكي مدير اتحاد الشرطة الرياضي: يشارك في البطولة (48) فريقًا من مختلف تشكيلات الشرطة وعدد من المتقاعدين في مسابقات الرماية بالمسدس والرماية بالبندقية وإسقاط الصفائح والرماية التكتيكية للرجال والشرطة النسائية.

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