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أحمد جودة - القاهرة - فوز وادي دجلة وراية ولافيينا وأبو قير بالجولة السادسة من دورى المحترفين

أسفرت نتائج مباريات اليوم بالجولة السادسة بدورى القسم الثاني دوري المحترفين عن فوز فريق وادي دجلة على فريق النصر للتعدين بثلاثية نظيفة.

انتهى الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما محمود دياسطى في الدقيقة 10 ومحمد عبد العاطي في الدقيقة 34.

وإدرك يوسف اويا الهدف الثالث في الشوط الثاني.



-- فوز فريق لافيينا على فريق دكرنس بثلاثية نظيفة انتهى الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما أوين في الدقيقة الثانية من الشوط الأول ومحمد أبو سنه في الدقيقة 25



وإدرك عسليه الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



-- فوز فريق راية على فريق بتروجت بهدف دون رد سجله ابو بكر سيلا في الشوط الأول.



- فوز فريق ابو قير للاسمده على فريق السكة الحديد بهدف دون رد سجله محمود اجوجو في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



-- تعادل فريق القناة مع فريق حرس الحدود بهدف لمثله تقدم القناة بهدف محمد جمال في الدقيقة 22 من الشوط الأول.

وخطف كريم القاضي هدف حرس الحدود من ركلة جزاء في الدقيقة 37 من الشوط الثاني.



ترتيب المجموعة

1- لافيينا 13 نقطة

2- بتروجيت 12 نقطة

3- القناة 11 نقطة

4-غزل المحلة 11 نقطة

5- وادي دجلة 10 نقاط

6- حرس الحدود 10 نقاط

7- ابو قير 10 نقاط

8- البترول 9 نقاط

9- بروكسي 8 نقاط

10- راية 8 نقاط

11- المصرية للاتصالات 7 نقاط

12- اسوان 7 نقاط

13- السكة الحديد 7 نقاط

14- دكرنس 7 نقاط

15- مكادى 6 نقاط

16- طنطا 5 نقاط

17- النجوم 5 نقاط

18- جمهورية شبين 4 نقاط

19-النصر للتعدين 4 نقاط

20-مصر للمقاصة 3 نقاط