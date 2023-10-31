نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافيينا يضرب دكرنس بثلاثية نظيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الكروى الأول بنادى لافيينا فوزا هاما بثلاثية نظيفة على ضيفه دكرنس بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الآسيوطى سبورت ضمن منافسات الجولة السادسة بدورى القسم الثانى ' أ ' المحترفين.

وجاءت أهداف لافيينا عن طريق اوين بالدقيقة الثانية وأبو سنة بالدقيقة 22 بالشوط الأول وعمر عسلية بالدقيقة 5 من الوقت بدل من الضائع.

لافيينا بقيادة مديره الفنى احمد عيد عبد الملك بدء المباراة بتشكيل مكون من برعى كامينى ومحمد حسن وخالد شيفو وأحمد سعد وحمدى مارسيلو وقاسم ربيع وهشام نيمار وأحمد سكولز واوين وحازم ابو سنة وأحمد سالم.

وبدء دكرنس بقيادة مديره الفنى ايمن الجمل بتشكيل مكون من محمد العربي وأحمد جمال وأحمد الدماطى وسليم محمد وباسم عبد العزيز وكريم بدير وكاظم صبري وأحمد عصام ومعتز ابراهيم وعلاء شعبان وأحمد مودى.



وأجرى لافيينا تغييرات بنزول كلا من محمد اسامه وعمر عسلية ومحمد مزيكا والمعتصم شيكا وعبد الرحمن أسامة بدلا من احمد سالم وقاسم ربيع وهشام نيمار واوين وحمدى.

فيما أجرى دكرنس تغييرات بنزول كلا من محمد ياسر ومحمد الفيومى وعبد السميع سيمو وأحمد عيد ومؤمن سمير بدلا من سليم عبد الخالق وأحمد مودى وعلاء شعبان وباسم عبد العزيز وكريم بدير.



وادار المباراة طاقم تحكيم مكون من احمد العباسي وعاونه على علاء طلبه وأحمد زغلول وطاهر ايمن حكما رابعا وصبري البرديسي مراقب حكام وصالح عبد الحميد مراقب مسابقات.

وحصل كلا من احمد سكولز ومحمد اسامة لاعب لافيينا وكريم بدير على الكارت الاصفر.

ليرتفع رصيد لافيينا للنقطة 13 فيما توقف رصيد دكرنس عند النقطة 7.