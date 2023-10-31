نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يسحق الفيحاء بثلاثية نظيفة في كأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023، بعد الفوز أمام الفيحاء بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "الملك فهد"، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس الملك.

أحداث مباراة الاتحاد والفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين

سجل عبد الرزاق حمد الله أول أهداف اللقاء لصالح الاتحاد في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة بينية من رومارينيو، جعلت حمد الله في حالة انفراد ثم سدد الأخير كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء، مرت من فوق الحارس وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح الاتحاد في الدقيقة 85، بعدما تمكن من قطع الكرة من المدافع داخل منطقة الجزاء ثم سدد حمد الله كرة أرضية قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز كريم بنزيما التقدم بالهدف الثالث لصالح الاتحاد في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا في الدقيقة 4+90، بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أقصى الزاوية العلوية اليسرى للمرمى.