نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة الاتحاد ضد الفيحاء اليوم الثلاثاء 31-10-2023 في كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الاتحاد والفيحاء بفوز العميد بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "الملك فهد"، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

أهداف مباراة الاتحاد والفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين

افتتح عبد الرزاق حمد الله أول أهداف اللقاء لصالح الاتحاد في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة بينية من رومارينيو، جعلت حمد الله في حالة انفراد ثم سدد الأخير كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء، مرت من فوق الحارس وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح الاتحاد في الدقيقة 85، بعدما تمكن من قطع الكرة من المدافع داخل منطقة الجزاء ثم سدد حمد الله كرة أرضية قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز كريم بنزيما التقدم بالهدف الثالث لصالح الاتحاد في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا في الدقيقة 4+90، بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أقصى الزاوية العلوية اليسرى للمرمى.



