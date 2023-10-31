نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثامنة بتوقيت ميسي.. 8 كرات ذهبية و8 أرقام قياسيـة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي ومنتخب التانجو بجائزة الكرة الذهبية 2023 والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول، في الحفل الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور كوكبة من نجومكرة القدم على رأسهم الإنجليزي ديفيد بيكهام نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد الأسبق، ونجمي تشيلسي الإنجليزي، ديديه دروجبا وإيدين هازارد، وغيرهم.

ونجح ليونيل ميسي في التتويج بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه، كأكثر من أي لاعب آخر، وبفارق 3 كرات ذهبية عن أقرب منافسيه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي الحالي وريال مدريد ومانشستر يونايتد الأسبق، والذي توج بها خمسة مرات.

وسبق أن توج ميسي بالكرة الذهبية أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 بقميص برشلونة الإسباني و2021 مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وأخيرًا 2023 مناصفةً بين سان جيرمان وإنتر ميامي الأمريكي.

وحصد الليو جائزة الكرة الذهبية بعد أن نجح في قيادة المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 2022 في ديسمبر الماضي على حساب نظيره الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3 – 3، ليقود التانجو لتحقيق اللقب المونديالي الثالث تاريخيًا بعد أن توجت الأرجنتين بلقبي 1978 الذي استضافته على أرضها، ثم لقب 1986 الذي استضافته المكسيك.

8 أرقام قياسية خاصة الساحر الأرجنتيني

وحقق ليونيل ميسي العديد من الأرقام القياسية بعد حصد الكرة الذهبية الثامنة، حيث أصبح أول لاعب يتوج بالجائزة وهو يلعب خارج قارة أوروبا، كما أنه أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يحصد الجائزة، بالإضافة إلى أنه أصبح أول لاعب يتوج بالكرة الذهبية في عمر ال 36، وأصبح الليو أول لاعب يفوز بالكرة الذهبية مع ثلاثة أندية مختلفة، حيث توج بها مع برشلونة 6 مرات ثم مع باريس سان جيرمان مرة وأخيرًا مع إنتر ميامي الأمريكي.

كما أصبح ميسي أول لاعب يحقق جائزة الكرة الذهبية في ثلاثة عقود مختلفة من الزمن.

وأصبح الليو أيضًا اللاعب الأكثر تواجدًا بالمراكز الثلاثة الأولى لجائزة الكرة الذهبية برصيد 14 مرة أعوام 2007 وحصدالمركز الثالث خلف ريكاردو كاكا وكريستيانو رونالدو، 2008 وحل وصيفًا خلف كريستيانو رونالدو، وجاء فيرناندوتوريس ثالثًا،، 2009 وتوج بها على حساب كريستيانو رونالدو وتشافي هيرنانديز، 2010 توج بها على حساب زميليه في برشلونة تشافي هيرنانديز وأندريس إنيستا، وسط جدل كبير بسبب الظلم الذي تعرض له الهولندي ويسلي شنايدر نجم إنتر ميلان الإيطالي والذي كان قد توج بكافة الألقاب مع النيراتزوري في العام ذاته، فضلًا عن كونه وصيفًا لمونديال 2010 الذي استضافته جنوب إفريقيا،، 2011 وتوج بها ميسي أيضًا على حساب كريستيانو رونالدو وتشافي، 2012 وتوج بها على حساب كريستيانو رونالدو وأندريس إينيستا، 2013 حل وصيفًا لرونالدو ثم جاء فرانك ريبيري نجم بايرن ميونخ ثالثًا، 2014 وجاء ميسي وصيفًا لرونالدو أيضًا واحتل مانويل نوير حارس مرمى البافاري المركز الثالث،، 2015 توج بها على حساب رونالدو والبرازيلي نيمار، 2016 وحل وصيفًا لرونالدو وجاء بالمرتبة الثالثة الفرنسي أنطوان جريزمان، 2017 وحل وصيفًا لرونالدو للمرة الخامسة والأخيرة، وجاء نيمار ثالثًا، 2019 وتوج بها على حساب الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول وجاء كريستيانو رونالدو ثالثًا، 2021 توج بها على حساب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وجاء الإيطالي جورجينيو ثالثًا، وأخيرًا 2023 وتوج بها على حساب إيرلينج هالاند ثم جاء كيليان مبابي في المرتبة الثالثة.

واستكمالًا للأرقام القياسية التي حققها ميسي بتتويجه بالكرة الذهبية الثامنة، فقد أصبح الليو صاحب الرقم القياسي التاريخي بالفرق فى السنوات بين أول وآخر كرة ذهبية له، وبينهما 14 عام، كما أنه حامل الرقم القياسي فى عدد نقاط التصويت بالجائزة.

ونجح ليونيل ميسي في التفوق على كل من: النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي الذي جاء في المركز الثاني، والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، والذي حل في المركز الثالث،، ثم حل نجما مانشستر سيتي كيفين دي بروين ورودري في المركزين الرابع والخامس، والبرازيلي فينسيوس چونيور نجم ريال مدريد في المركز السادس،، والأرجنتيني چوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي في المركز السابع،، وجاء في المركز الثامن النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي، وفي المركز التاسع البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، والكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد في المركز العاشر،، ثم جاء النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في المركز الحادي عشر

وأعرب ليونيل ميسي عن سعادته بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم "الكرة الذهبية" للمرة الثامنة بتاريخه في الحفل الذي أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس

وقال ميسي خلال الكلمة التي ألقاها عقب تسلمه الجائزة: " شكرًا لكم قبل كل شيء، أود أن أشكر كل من صوت لي للفوز بهذه الجائزة والتي اريد أن أتقاسمها مع زملائي في المنتخب الأرجنتيني>

وأضاف: "هذه الجائزة لكل المجموعة، ولولا الطاقم الفني والشعب الأرجنتيني لما حققناها، لا أريد أن أنسى كيليان مبابي وإيرلينج هالاند الذين قدموا عامًا لا يصدق، خصوصًا الأخير الذي قدم عام استثنائي ولا شك بأنه سيفوز مستقبلًا بالجائزة.

وتابع ميسي: "لم أستسلم أبدًا وواصلت القتال من أجل تحقيق حلمي بالفوز بكوبا أمريكا وكأس العالم، فخور جدًا بتحقيق كل ذلك"

واختتم ميسي حديثه: "لا أعرف متى سأعتزل وأتوقف عن ممارسة كرة القدم، وقلت في وقت سابق أنني نافست لاعبين رائعين هما كيليان مبابي، وإيرلينج هالاند وأتمنى أن أراهما يتوجان بلقب أفضل لاعب في العالم بالمستقبل.

وبتتويج ليونيل ميسي بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته، دخل نادي إنتر ميامي التاريخ من أعرق الأبواب حيث أصبح النادي رقم 21.

البطل المتوج بجائزة الكرة الذهبية بعد أندية: بلاكبول الإنجليزي، ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، يوفنتوس وإنتر وإيه سي ميلان الإيطاليين، دوكلا براج التشيكي، دينامو موسكو الروسي، مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين ، بنفيكا البرتغالي، فرينك فاروسي المجري، بايرن ميونخ ودورتموند وهامبورج وبروسيا مونشنجلادلاخ الألمانيين، أياكس أمستردام الهولندي، دينامو كييف الأوكراني، مارسيليا وباريس سان جيرمان من فرنسا.

ويحظى برشلونة الإسباني بنصيب الأسد بين الأندية التي توج لاعبوها بجائزة الكرة الذهبية برصيد 12 لقب، بينهم 6 من نصيب الأرجنتيني ليونيل ميسي أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019 ، واثنتين للهولندي يوهان كرويف عامي 1973 و1974، وواحدة للبرازيلي رونالدينيو عام 2005، ومواطنه ريفالدو عام 1999، الإسباني لويس سواريز ميرامونتيس عام 1960، البلغاري خريستو ستويتشوكوف عام 1994.

وحصد ميسي المركز الثاني في ترتيب البالون دور 5 مرات، وفي جميعهم توج بالجائزة غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو، وهو ما يشير أن البرتغالي لا يتوج بالجائزة إلا من أنياب ميسي.

