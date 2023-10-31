نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الإسماعيلي يكشف للفجر أولويات المرحلة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل النادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج الرياضي " أولويات المرحلة المقبلة التي يبحث عنها مجلس الإدارة برئاسة المهندس نصر أبو الحسن بعد سلسلة النتائج المتراجعة في الفترة الأخيرة.

وتحدث المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي" مؤكدًا أن مجلس الإدارة لم يفكر في إقالة إيهاب جلال خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنهم داعمون للفريق والمدير الفني خلال مواجهاتهم المقبلة أمام طلائع الجيش بالدوري العام، المقرر لها الأحد المقبل.

وأوضح المصدر، مجلس الدراويش يحاول خلال الفترة الحالية حل أزمات اللاعبين داخل فريق الكرة الأول بالقلعة الصفراء، ومن ثم حل أزمة القيد التي يعاني منها الإسماعيلي لثلاث فترات متتالية.

وأفاد المصدر في تصريحاته الخاصة، أن مجلس الإدارة يحاول حل أزمة القيد بكل الطرق الممكنة، لكنها من الوارد أن تفشل لعدم وجود الأموال الكافية داخل خزينة النادي لحل الأزمة في يناير المقبل.

وكان الإسماعيلي قد شارك في 5 مواجهات بالدوري المصري حتى الآن حقق الفوز في مباراة وحيدة وخسر ثلاث لقاءات وتعادل في مباراة، ويحتل الدراويش المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 5 نقاط.