نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أهلي جدة الرسمي لمواجهة أبها في كأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماتياس يايسله، المدير الفني لنادي أهلي جدة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أبها في المباراة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "عبد الله الفيصل"، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي وأبها في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة أبها في كأس الملك

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بسام الحريجي، عبد الباسط هندي، روجر إيبانيز، عبد الله عمار.

خط الوسط: فرانك كيسي، جابري فيجا، رياض محرز.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو، ألان سان ماكسيمان، فراس البريكان.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة الأهلي ضد أبها في كأس الملك

تذاع مباراة الأهلي ضد الوحدة مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 5HD، بتعليق المعلق عيسى الحربين.

