نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يطالب بتغير حكم مباراة النصر والاتفاق.. فما السبب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى رونالدو لاعب النصر غضبه في مباراته أمام الاتفاق، والتي تجري ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

البرتغالي غضب من طرد زميله البرازيلي تاليسكا، وإلغاء هدف لفريقه، ليسخر من الحكم ويطالب بتغيره.

أرقام سلبية للبرتغالي

وحصل البرتغالي على أرقام سلبية أمس، أثناء احتفال جائزة الأفضل والذي أقيم في فرنسا.

رونالدو غاب عن قائمة ترشيحات الأفضل لأول مرة منذ 19 عاما، رغم مستواه القوي مع النصر.

كما غاب عن ترشيحات الأفضل في الدوري السعودي، والتشكيلة المثالية خلال الجولة الحالية.