نجم الأهلي يتحدي صن داونز قبل مواجهة إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة صن داونز غدا في إياب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.



وقال كريم نيدفيد قبل مران فريقه الأخير اليوم الثلاثاء "جاهزون لمواجهة صن داونز ولن نتنازل عن تذكرة الصعود".

وأضاف: "المباريات الإقصائية لا تحتاج إلى كلام كثير وتركيزنا في تحقيق الفوز والتأهل للنهائي".

وتابع: "الجميع في أعلى معدلات التركيز ولا نفكر سوى في الصعود".

واختتم: "ننتظر جماهير الأهلي غدًا لمساندتنا كما اعتدنا في مثل هذه المواقف".