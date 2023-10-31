نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يحسم موقف محمد صلاح من الرحيل.. مفاجأة كبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية؛ عن مفاجأة كبرى بشأن مصير النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، من الرحيل عن الريدز خلال الفترة المقبلة.

وكان قد احتل محمد صلاح المركز الحادي عشر في جائزة الكرة الذهبية، التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح بشكل نهائي

وأكد موقع “فوتبول إنسايدر”، أن إدارة نادي ليفربول من المقرر أن ترفض أي عروض مقدمة إلى النجم المصري محمد صلاح، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار الموقع أن نادي ليفربول، قرر رفض أي عروض لمحمد صلاح، حتى من الأندية السعودية، مهما كانت الإغراءات.

وكان فريق اتحاد جدة، قد قدم عروض مغرية عديدة إلى محمد صلاح، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن إدارة نادي ليفربول قد رفضت فكرة رحيله.

والجدير بالذكر أن محمد صلاح، من المنتظر أن ينتهي عقده بشكل رسمي مع نادي ليفربول الإنجليزي، في صيف عام 2025 المقبل.