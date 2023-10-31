نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توت عنخ آمون يسحق اتحاد بسيون وبيراميدز يلاحقه على صدارة الدوري الممتاز للكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت عصر اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الثالثة للدوري الممتاز المصري لكرة القدم النسائية لموسم 2023-2024، وفاز فريق توت عنخ آمون على اتحاد بسيون بنتيجة ساحقة 11-0 في ملعب اتحاد بسيون ليحافظ توت عنخ آمون على صدارة الدوري الممتاز للكرة النسائية برصيد 9 نقاط، ويتجمد رصيد اتحاد بسيون دون نقاط في المركز الخامس عشر.

توت عنخ آمون يسحق اتحاد بسيون وبيراميدز

وفي نفس السياق فاز بيراميدز على فريق المجد السكندري بنتيجة 14-0، لتصبح أكبر نتيجة حتى الآن في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية هذا الموسم ليرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 9 خلف توت عنخ آمون، ويقع المجد السكندري في قاع الجدول دون نقاط.

كما استطاع فريق المصري تحقيق الفوز بهدف نظيف على فريق فيوتشر صاحب الأرض، ونجح فريق سموحة في حصد أول ثلاث نقاط له على حساب فريق طلائع الجيش بعد فوز برباعية نظيفة، وتعادل فريقي دلفي والبنك الاهلي بهدف لكلا منهما.

وكان قد ارتفع عدد الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز للكرة النسائية بعدما أعلن 16 نادي عن مشاركتهم في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في موسم 2023-2024.

