نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف ماني.. النصر يتخطي عقبة الاتفاق ويتأهل للدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للدور ربع النهائي من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على نظيره الاتفاق بنتيجة هدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، في دور الـ 16 من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

انطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة السادسة إلا ربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة السابعة إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات.

أحداث مباراة النصر ضد الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين

سيطر نادي النصر على مجريات الشوط الأول من عمر المباراة، حيث الغي حكم المباراة هدف محقق لنادي النصر في الدقيقة 45 بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفار.

أشطر حكم المباراة البطاقة الحمراء للنجم البرازيلي تاليسكا لاعب نادي النصر في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول من عمر المباراة، بعد تدخله علي لاعب نادي الاتفاق.

تلقي على عبدالله هزازي لاعب نادي الاتفاق البطاقة الحمراء في الدقيقة 89 من زمن الشوط الثاني من عمر وأحداث المباراة بعد تدخله على لاعب النصر.

سجل السنغالي ساديو ماني لاعب نادي النصر الهدف الأول في شباك باولو فيكتور لاعب نادي الاتفاق في الدقيقة 107 من احداث الشوط الثاني من الأشواط الإضافية.