نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة النصر ضد الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث مباراة النصر ضد نظيره الاتفاق بتأهل النصر السعودي للدور ربع النهائي من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتفاق بنتيجة هدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، في دور الـ 16 من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

أهداف مباراة النصر ضد نظيره الاتفاق في كاس خادم الحرمين الشريفين

سجل السنغالي ساديو ماني لاعب نادي النصر الهدف الأول في شباك باولو فيكتور لاعب نادي الاتفاق في الدقيقة 107 من احداث الشوط الثاني من الأشواط الإضافية.

شاهد هدف ساديو ماني في شباك الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين